Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что снаряды были сбиты в 10:00.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Позднее тревога была отменена.