Силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что снаряды были сбиты в 10:00.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Позднее тревога была отменена.
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