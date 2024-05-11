Учёный Богачёв: за неделю на Солнце произошло около 10 вспышек высшего балла

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с RT рассказал о высокой активности на Солнце.

Собеседник RT отметил, что на Солнце уже неделю происходит «очень сильный всплеск активности», произошло около десяти вспышек высшего балла.

«И, в частности, сегодняшние крупные магнитные бури (происходящие — RT) в данный момент. Поэтому этот всплеск активности влияет на Землю довольно сильно. Если говорить конкретно про ту вспышку, которая была ночью, то она действительно крупная. Вторая (по величине. — RT) почти за семь лет. Но она, по-видимому, на Землю сильно не повлияет. Она произошла на краю Солнца, то есть довольно далеко от направления на планету и поэтому очень низкие риски влияния», — объяснил Богачёв.

Он также обратил внимание на то, что человек ощущает магнитные поля и их колебания.

«Поэтому по органам ощущения понять совершенно невозможно. Какие конкретные воздействия, насколько они долгосрочные и насколько это скажется (станет ясно. — RT) примерно через сутки. Когда (будут. — RT) показания приборов и станут понятны реальные измерения», — заключил специалист.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что возмущение магнитного поля от произошедшей ранее вспышки на Солнце продлится как минимум полдня.