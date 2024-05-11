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Специалист Абунин: возмущение от магнитной бури продлится полдня

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Полина Полетаева
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с RT отметил, что возмущение магнитного поля от произошедшей ранее магнитной бури продлится как минимум полдня.
Специалист Абунин: возмущение от магнитной бури продлится полдня
  • Gettyimages.ru

«Действительно, вчера вечером началась сильная, экстремальная геомагнитная буря самого высокого класса — G5. И она идёт до сих пор. Пока трудно сказать, сколько она будет идти, но думаю, что ещё на полдня увидим возмущение, это точно», — заявил Абунин.

Причиной магнитной бури, по мнению специалиста, стала серия выбросов из центральной части Солнца.

«Несколько дней назад была зарегистрирована серия выбросов, которая достигла наконец-то Земли, раньше немного, чем ожидалось группами прогнозистов. В основном ожидалось, что приход их будет сегодня утром. Но пришли на шесть часов раньше», — объяснил собеседник RT.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв заявил, что магнитная буря высшего (пятого) уровня происходит на Земле.

В последний раз буря такой мощности происходила 20 лет назад.

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