Пропавший воспитанник ПБК ЦСКА Петухов найден мёртвым

Пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили мёртвым в Емельяновском районе Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, в полиции подтвердили, что это действительно тело баскетболиста.

Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года.

Напомним, что Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА находится на связи с родственниками пропавшего в Красноярске баскетболиста.