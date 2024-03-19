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Пропавший воспитанник ПБК ЦСКА Петухов найден мёртвым

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Пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили мёртвым в Емельяновском районе Красноярского края.
Пропавший воспитанник ПБК ЦСКА Петухов найден мёртвым
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, в полиции подтвердили, что это действительно тело баскетболиста.

Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года.

Напомним, что Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА находится на связи с родственниками пропавшего в Красноярске баскетболиста.

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