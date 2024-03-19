Пропавший воспитанник ПБК ЦСКА Петухов найден мёртвым
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной, в полиции подтвердили, что это действительно тело баскетболиста.
Спортсмен пропал в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года.
Напомним, что Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.
Ранее сообщалось, что ЦСКА находится на связи с родственниками пропавшего в Красноярске баскетболиста.