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Синоптик Позднякова: к вечеру погода в Москве «успокоится»

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Анастасия Румянцева
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, что к 17:00 можно ожидать, что погода в Москве «успокоится».
Синоптик Позднякова: к вечеру погода в Москве «успокоится»
  • РИА Новости

«Вот эта зона наиболее сильных, интенсивных осадков, конечно, не охватывала всю территорию Москвы. И вот на 11:00 самые интенсивные осадки у нас прошли всё-таки на северо-востоке и востоке столицы. То есть в восточном округе автоматические станции показали, что количество осадков буквально за два часа, то есть с 09:00 до 11:00 превысило отметку 20 мм, то есть это действительно сильные осадки», — рассказала собеседница RT.

По её прогнозу, к 17:00 погода «успокоится» на всей территории Москвы и Московской области.

По словам специалиста, фронт отступит, и погоду уже будет определять «погожий антициклон».

«Поэтому природа наградила нас дождями, которые нужны, а потом мы уже будем купаться под лучами солнца и всё-таки уже майского тепла», — заключила эксперт.

Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой, а также о сильном ветре в Москве в ближайшие часы.

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