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Российский снайпер Дым: ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам

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Российский снайпер с позывным Дым рассказал, что украинские военнослужащие отрубают руки погибшим на фронте «сослуживцам»-афроамериканцам.
Российский снайпер Дым: ВСУ отрубают руки погибшим на фронте афроамериканцам
  • РИА Новости

«Ещё было интересное, что если американца или любого иностранца поставишь... ну работаешь — делаешь двухсотым, кто рядом находится, они изуродовали ему лицо, военнослужащие ВСУ, и отрубали руки — кисти, дабы не выяснить, кто этот человек вообще», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, особенно выделяется то, как украинцы уродуют и разрубают тела афроамериканцев, которые сражаются в их рядах. Это также делается с той целью, чтобы нельзя было чётко доказать причастность погибшего к США или другой стране.

«Находили трупы уже афроамериканского... афроамериканцев с отрубленными руками и с изуродованным лицом. Делали вэсэушники — дабы не было доказательств, что это именно причастность Америки или ещё какого-нибудь государства», — подчеркнул снайпер.

Как отметил российский военный, наибольшее число наёмников в рядах ВСУ из Польши и Соединённых Штатов. Они выделяются среди украинцев дорогой экипировкой, западным оружием и своей собственной манерой ведения боя. 

Ранее Дым рассказал, как ликвидировал нескольких темнокожих наёмников из США при взятии Светлодарской ТЭС.

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