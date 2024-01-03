ЦСКА находится на связи с родственниками пропавшего в Красноярске баскетболиста

Спортивный директор молодёжной команды ЦСКА Евгений Чернявский сообщил, что следит за ситуацией с пропавшим без вести в Красноярске нападающим «Барнаула» Антоном Петуховым.

«Мы на связи с близкими и родственниками игрока, с мамой Антона, оказываем моральную поддержку. Насколько я знаю, задействованы и правоохранительные органы», — цитирует Чернявского «Спорт-Экспресс».

По его словам, Антон всегда очень ответственно относился ко всем предписаниям команды и вопросам дисциплины в клубе.

«Мы на своих ресурсах разместили информацию о произошедшем, надеюсь, это привлечёт дополнительное внимание и силы. Кроме того, мы на связи с главным тренером «Барнаула», — добавил Чернявский.

Воспитанник ПБК ЦСКА Антон Петухов, ныне выступающий за «Барнаул», пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.

Примерно в 03:30 по местному времени спортсмен ушёл из дома и перестал выходить на связь.

Напомним, что Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба он стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ.

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