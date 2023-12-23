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Баскетболист сборной Венесуэлы Сохо умер в 24 года

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Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался на 25‑м году жизни.
Баскетболист сборной Венесуэлы Сохо умер в 24 года
  • AFP

«Мы глубоко сожалеем о смерти Сохо, члена нашей национальной сборной и выдающегося человека», — говорится в сообщении на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Форвард умер дома в Каракасе, подробности случившегося не приводятся.

Игрок дебютировал за команду в 2020 году на квалификационном турнире Олимпийских игр в Литве. В 2023 году он участвовал в Кубке мира и набирал за игру 12,4 очка.

Ранее игры 29-го тура чешской хоккейной Экстралиги, которые должны были состояться в пятницу, 22 декабря, перенесены из-за национального траура, объявленного после стрельбы в Карловом университете в Праге.

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