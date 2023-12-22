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Матчи чемпионата Чехии по хоккею перенесены после трагедии в Праге

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Игры 29-го тура чешской хоккейной Экстралиги, которые должны были состояться в пятницу, 22 декабря, перенесены из-за национального траура, объявленного после стрельбы в Карловом университете в Праге.

«С уважением и почтением к жертвам и пострадавшим в результате стрельбы на факультете Карлова университета мы решили перенести ближайшие игры. Наше решение поддержали все команды», — сообщается в официальном аккаунте Ассоциации профессиональных хоккейных клубов в социальной сети X.

21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета. Жертвами стрельбы стали 14 человек, 25 ранены.

Ранее премьер Чехии Петр Фиала объявил 23 декабря днём траура по жертвам стрельбы в Праге.

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