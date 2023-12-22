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Премьер Чехии Фиала объявил 23 декабря днём траура по жертвам стрельбы в Праге

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что чешские власти приняли решение объявить субботу, 23 декабря, днём государственного траура в память о жертвах стрельбы в университете в Праге.
Премьер Чехии Фиала объявил 23 декабря днём траура по жертвам стрельбы в Праге
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik

«Мы приняли решение объявить 23 декабря днём государственного траура», — цитирует чешского премьера РИА Новости.

Он добавил, что в этот день в 12:00 (14:00 мск) принято решение почтить память жертв стрельбы минутой тишины.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.

По последним данным, жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек.

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