В полиции уточнили, что жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек
Вондрашек назвал произошедшее ужасным преступлением и отметил, что десять человек, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в тяжёлом состоянии.
«Хотел бы ещё уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них десять человек в тяжёлом состоянии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.