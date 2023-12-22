В полиции уточнили, что жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил количество погибших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По его словам, жертвами трагедии стали 14 человек, ещё 25 получили ранения.

Вондрашек назвал произошедшее ужасным преступлением и отметил, что десять человек, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в тяжёлом состоянии.

«Хотел бы ещё уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них десять человек в тяжёлом состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.