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В полиции уточнили, что жертвами стрельбы в Праге стали 14 человек

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Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек уточнил количество погибших в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге. По его словам, жертвами трагедии стали 14 человек, ещё 25 получили ранения.

Вондрашек назвал произошедшее ужасным преступлением и отметил, что десять человек, получивших ранения в результате стрельбы, находятся в тяжёлом состоянии.

«Хотел бы ещё уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них десять человек в тяжёлом состоянии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее о трагедии в Праге высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил о готовности страны оказать Чехии любую помощь.

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