Власти Словакии — о стрельбе в Чехии: Братислава окажет Праге любую помощь

Чехия может рассчитывать на любую помощь со стороны Словакии, способную поспособствовать ей уменьшить последствия стрельбы в Праге. С таким заявлением выступил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Глава словацкого правительства выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате стрельбы в здании Карлова университета в Праге. Фицо также отметил, что Словакия поддерживает Чехию в этой непростой ситуации.

«Мы поддерживаем наших чешских братьев в этой сложной ситуации и готовы оказать любую помощь, которая бы уменьшила последствия этой страшной трагедии», — написал он в социальных сетях.

Ранее глава полиции Чехии Давид Вондрашек заявил, что число жертв стрельбы в Праге возросло до 15.