СК возбудил дело после призывов 16-летнего подростка к пропаганде терроризма

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в пропаганде терроризма.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 17 марта 16-летний подросток разместил в публичном канале в Telegram комментарии с призывами к пропаганде терроризма на российской территории.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Ранее ФСБ выявила в Омске подростка, призывавшего совершать теракты за деньги.