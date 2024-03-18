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Американский журналист: считаю заявления «все россияне — допингисты» несправедливыми

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Американский журналист Филипп Херш высказался о теме допинга в российском спорте.
Американский журналист: считаю заявления «все россияне — допингисты» несправедливыми
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется странным, что все вокруг обвиняют в допинге лишь одну страну. Самые знаменитые допинг-кейсы в истории спорта — это Мэрион Джонс, Лэнс Армстронг и Бен Джонсон. Два американца и канадец. Я считаю заявления «все российские спортсмены — допингисты» ужасно несправедливыми», — приводит слова Херша Sports.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что в WADA считают, что ISU стоит пристальнее проверять на допинг фигуристок из группы Тутберидзе.

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