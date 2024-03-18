RT в Telegram
Подпишись

Нагорный начнёт подготовку к Играм БРИКС после парада Победы

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, когда начнёт подготовку к Играм БРИКС.
Нагорный начнёт подготовку к Играм БРИКС после парада Победы
  • РИА Новости

«У меня очень много планов по фиджитал-спорту, с Юнармией готовимся к 9 мая. После парада я начну готовиться к Играм БРИКС. Это очень важный старт, ставлю перед собой задачу выступить в многоборье», — цитирует Нагорного ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Летняя Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить