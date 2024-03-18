Нагорный начнёт подготовку к Играм БРИКС после парада Победы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, когда начнёт подготовку к Играм БРИКС.

«У меня очень много планов по фиджитал-спорту, с Юнармией готовимся к 9 мая. После парада я начну готовиться к Играм БРИКС. Это очень важный старт, ставлю перед собой задачу выступить в многоборье», — цитирует Нагорного ТАСС.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Летняя Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России.