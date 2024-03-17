Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России
- РИА Новости
На параллельных брусьях спортсмен показал результат 14,766 балла. Серебро у Даниела Маринова (14,433), третьим стал Давид Белявский (14,333).
В опорном прыжке результат Нагорного составил 14,566 балла. Второе место занял Артур Далалоян (14,433), замкнул тройку Денис Аблязин (14,350).
Национальное первенство проходит в Краснодарском крае с 13 по 17 марта.
Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала обладательницей двух золотых медалей в рамках чемпионата России в Сочи.