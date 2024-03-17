Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях и опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике.

РИА Новости