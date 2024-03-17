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Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях и опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России
  • РИА Новости

На параллельных брусьях спортсмен показал результат 14,766 балла. Серебро у Даниела Маринова (14,433), третьим стал Давид Белявский (14,333).

В опорном прыжке результат Нагорного составил 14,566 балла. Второе место занял Артур Далалоян (14,433), замкнул тройку Денис Аблязин (14,350).

Национальное первенство проходит в Краснодарском крае с 13 по 17 марта.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала обладательницей двух золотых медалей в рамках чемпионата России в Сочи.

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