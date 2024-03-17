Мельникова завоевала золото чемпионата России на бревне и в вольных упражнениях
- РИА Новости
В упражнениях на бревне спортсменка набрала 14,133 балла. Второе место у Елены Герасимовой (13,833), третьи — Злата Осокина и Кристина Шаповалова (по 13,466 балла).
В вольных упражнениях Мельникова получила 14,333 балла. Серебро досталось Виктории Листуновой (14,200), Лейла Васильева (13,533) замкнула тройку призёров.
Национальное первенство проходит в Краснодарском крае с 13 по 17 марта.
Ранее Даниел Маринов выиграл чемпионат России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.