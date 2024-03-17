Мельникова завоевала золото чемпионата России на бревне и в вольных упражнениях

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала обладательницей двух золотых медалей в рамках чемпионата России в Сочи.

РИА Новости