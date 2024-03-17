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Мельникова завоевала золото чемпионата России на бревне и в вольных упражнениях

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова стала обладательницей двух золотых медалей в рамках чемпионата России в Сочи.
Мельникова завоевала золото чемпионата России на бревне и в вольных упражнениях
  • РИА Новости

В упражнениях на бревне спортсменка набрала 14,133 балла. Второе место у Елены Герасимовой (13,833), третьи — Злата Осокина и Кристина Шаповалова (по 13,466 балла).

В вольных упражнениях Мельникова получила 14,333 балла. Серебро досталось Виктории Листуновой (14,200), Лейла Васильева (13,533) замкнула тройку призёров.

Национальное первенство проходит в Краснодарском крае с 13 по 17 марта.

Ранее Даниел Маринов выиграл чемпионат России по спортивной гимнастике в вольных упражнениях.

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