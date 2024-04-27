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Додик: Россия играет важную роль в поддержании системы верховенства закона

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Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International отметил роль России в поддержании мира на внешнеполитической арене.
Додик: Россия играет важную роль в поддержании системы верховенства закона
  • AP

«Россия играет очень важную роль, которая заключается в поддержании системы, основанной на верховенстве закона, на международном уровне», — заявил он.

Додик отметил, что роль России в Совете Безопасности ООН оказалась «очень важной с точки зрения понимания ситуации в целом».

Ранее бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, однако оно крепко.

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