Додик: Россия играет важную роль в поддержании системы верховенства закона
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«Россия играет очень важную роль, которая заключается в поддержании системы, основанной на верховенстве закона, на международном уровне», — заявил он.
Додик отметил, что роль России в Совете Безопасности ООН оказалась «очень важной с точки зрения понимания ситуации в целом».
Ранее бывший глава сербского Агентства по безопасности и информированию (БИА), сенатор Республики Сербской Александр Вулин в беседе с RT заявил, что западные страны обеспокоены сотрудничеством России и Сербии, однако оно крепко.