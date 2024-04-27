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Додик назвал причины агрессивного подхода Запада к Республике Сербской

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Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International назвал причины агрессивного подхода Запада к республике.

«Если вы поразмыслите рационально, то поймёте, что агрессивный подход Запада к Республике Сербской обусловлен двумя причинами», — заявил он.

В качестве первой причины Додик назвал отказ Республики Сербской вступать в НАТО.

«Во-вторых, с самого начала специальной военной операции на Украине мы придерживались позиции, согласно которой не соглашались на введение санкций в отношении России», — отметил он.

Ранее стало известно, что Додик приедет на форум по безопасности в Санкт-Петербурге в конце апреля.

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