Додик назвал причины агрессивного подхода Запада к Республике Сербской

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT International назвал причины агрессивного подхода Запада к республике.

«Если вы поразмыслите рационально, то поймёте, что агрессивный подход Запада к Республике Сербской обусловлен двумя причинами», — заявил он.

В качестве первой причины Додик назвал отказ Республики Сербской вступать в НАТО.

«Во-вторых, с самого начала специальной военной операции на Украине мы придерживались позиции, согласно которой не соглашались на введение санкций в отношении России», — отметил он.

Ранее стало известно, что Додик приедет на форум по безопасности в Санкт-Петербурге в конце апреля.