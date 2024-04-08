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Милорад Додик планирует выступить на форуме по безопасности в Петербурге

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет на форум по безопасности в Санкт-Петербурге в конце апреля.
Милорад Додик планирует выступить на форуме по безопасности в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Krstic/MB Media

«В конце этого месяца в Санкт-Петербурге проводится форум по вопросам безопасности. Господин Патрушев направил мне приглашение, и я подтвердил своё участие», — сказал Додик в интервью «России 24».

В прошлом году глава республики уже принимал участие в этом форуме, по его словам, это было «впечатляюще». В этот раз Додик намерен выступить с докладом, пишет РИА Новости.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что сербы всегда будут на стороне русских, вне зависимости от событий или позиции Запада.

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