Милорад Додик планирует выступить на форуме по безопасности в Петербурге

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик приедет на форум по безопасности в Санкт-Петербурге в конце апреля.

«В конце этого месяца в Санкт-Петербурге проводится форум по вопросам безопасности. Господин Патрушев направил мне приглашение, и я подтвердил своё участие», — сказал Додик в интервью «России 24».

В прошлом году глава республики уже принимал участие в этом форуме, по его словам, это было «впечатляюще». В этот раз Додик намерен выступить с докладом, пишет РИА Новости.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что сербы всегда будут на стороне русских, вне зависимости от событий или позиции Запада.