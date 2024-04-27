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Система ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

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Силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник самолётного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в селе Курковичи.

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