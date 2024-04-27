Система ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник самолётного типа над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ в селе Курковичи.