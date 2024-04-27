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Экс-генерал ВСУ Кривонос раскритиковал Украину за провал военного производства

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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос подверг критике власти Киева за провал в сфере военного производства.

Его слова передаёт ТАСС.

Кривонос отметил, что на Украине существуют проблемы даже с производством патронов разного калибра. Бывший военный подчеркнул, что украинские власти уже давно могли бы построить необходимые заводы, но этого не произошло.

«Если бы мы не воровали деньги, а вкладывались, то мы уложились бы в $25—35 млн», — сказал отставной генерал.

Ранее Кривонос признал, что Вооружённые силы Украины потеряли «лучших из лучших» военнослужащих во время боёв в Артёмовске (Бахмуте).

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