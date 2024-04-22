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Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киев потерял «лучших из лучших» в боях в Артёмовске

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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос признал, что Вооружённые силы Украины потеряли «лучших из лучших» военнослужащих во время боёв в Артёмовске (Бахмуте).
Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киев потерял «лучших из лучших» в боях в Артёмовске
  • © Администрация Президента Украины

Об этом Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших», — сказал он.

Военный уточнил, что в боях в Артёмовске Киев лишился самых мотивированных солдат.

Кроме того, он назвал ситуацию в Часовом Яре очень сложной для украинской армии.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.

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