Экс-генерал ВСУ Кривонос: Киев потерял «лучших из лучших» в боях в Артёмовске
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Об этом Кривонос заявил в эфире телеканала «Прямой».
«Мы в Бахмуте потеряли лучших из лучших», — сказал он.
Военный уточнил, что в боях в Артёмовске Киев лишился самых мотивированных солдат.
Кроме того, он назвал ситуацию в Часовом Яре очень сложной для украинской армии.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в Часов Яр из-за сложной ситуации.