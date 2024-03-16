СМИ: «Реал» не отпустит своих французских футболистов на Олимпиаду в Париже

Мадридский «Реал» уведомил Федерацию футбола Франции (FFF), что не отпустит своих французских игроков на летние Олимпийские игры 2024 года, который пройдут в Париже.

По информации le10sport.com, помимо уже выступающих за «Реал» французских легионеров, под запрет может попасть и Килиан Мбаппе. Если верить слухам, летом нападающий может покинуть «Пари Сен-Жермен» в статусе свободного агента и подписать контракт с королевским клубом.

В настоящий момент цвета «Реала» защищают три француза — защитник Ферлан Менди и хавбеки Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

Ранее французские СМИ уже сообщали, что Мбаппе рискует пропустить домашнюю Олимпиаду в случае перехода в «Реал».