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Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте

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Чемпион UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев рассказал, что хотел провести свой следующий поединок в марте, но американский промоушен ему отказал.
Махачев рассказал, что готов был провести поединок в марте
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я просил бой у UFC на март, но они предлагали мне февраль. Я сказал, что буду готов на 100% к марту, но мне сказали, что на этот месяц опций для меня нет. Я сказал: «Окей, пояс у меня, выбирайте соперника, и я буду готов», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке в октябре он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев рассказал, как упустил шанс подраться с Эдвардсом на UFC 300.

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