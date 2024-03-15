Махачев рассказал, как упустил шанс подраться с Эдвардсом на UFC 300

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев признался, что имел возможность сразиться с обладателем пояса в полусредней категории Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

«Да, мне предлагали провести бой с Эдвардсом на UFC 300, но это было нереально, потому что у нас сейчас Рамадан. Будем голодать, в это время тренироваться будет очень сложно. Есть всего пять-шесть часов, чтобы поесть. Я спрашивал Али Абдель-Азиза, сможет ли он перенести UFC 300 на пару недель? Тогда я был бы готов», — сказал Махачев в интервью MMA Junkie.

Махачев назвал «боем мечты» поединок с Эдвардсом за трофей в полусредней категории, в случае победы в котором он мог завоевать второй пояс. При этом отметил, что не имел ни малейшей возможности выступить на запланированном на апрель юбилейном шоу UFC.

«На этот раз я упустил свой шанс и очень расстроен. Надеюсь, однажды они снова позвонят мне с этим предложением», — добавил Махачев.

За свою профессиональную карьеру Махачев провёл 26 боёв, одержал 25 побед и потерпел одно поражение. В последнем поединке он нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев выразил мнение, что американец Дастин Порье не заслуживает права драться с ним за пояс.