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Махачев: Порье не заслуживает драться за пояс, но у нас нет других вариантов

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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев прокомментировал возможный поединок с американцем Дастином Порье.
Махачев: Порье не заслуживает драться за пояс, но у нас нет других вариантов
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

«Да, он не заслуживает драться за пояс, но у нас нет других вариантов, все заняты. А я хочу выступать. В июне или июле — Порье, а в конце года ещё один бой. Дастин показал отличное выступление в последнем бою, был красивый нокаут», — цитирует Махачева в интервью MMAJunkie.

Свой последний поединок россиянин провёл в октябре, второй раз подряд защитив чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил соперника нокаутом в первом раунде. На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Американский проспект нокаутировал Сен-Дени во втором раунде на турнире UFC 299 в Майами.

В активе Порье 30 побед при восьми поражениях.

Ранее Махачев назвал впечатляющей победу Порье на турнире UFC 299.

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