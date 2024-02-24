Синицына: гимнастки Аверины доказали миру, что они лучшие

Российская гимнастка Юлия Синицына прокомментировала решение сестёр Дины и Арины Авериных завершить карьеру.

«Если честно, я расплакалась от этой новости. Было очень грустно. Девочки прошли долгий и сложный путь. Мы начинали вместе, но я закончила гораздо раньше и наблюдала за их спортивной карьерой. Им не нужно никому ничего доказывать. Они уже всё доказали в Токио, показали всему миру, что они самые лучшие. Оспорить это невозможно», — цитирует Синицыну РИА Новости.

Арина является пятикратной чемпионкой мира, кроме того, на её счету шесть серебряных и пять бронзовых медалей ЧМ. Также спортсменка — двукратная абсолютная чемпионка Европы и бронзовый призёр европейского первенства.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины прокомментировали решение о завершении профессиональной карьеры.