Песков назвал голословными обвинения в применении Россией химоружия против ВСУ

Звучащие в адрес России обвинения в якобы применении химического оружия против Вооружённых сил Украины голословны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления США, что российская армия якобы применила против украинских военных хлорпикрин.

«Мы видели новости на этот счёт. Как всегда, такие обвинения звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены», — сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее на эту тему высказался посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал обвинения США безосновательными.