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В «Союзе отцов» поддержали идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье

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Анастасия Белоусова
Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов поддержал идею уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.
В «Союзе отцов» поддержали идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье
  • РИА Новости

По словам Солёнова, такая инициатива нужна и актуальна. 

«Здесь нужна и реклама со стороны социальных, государственных, коммерческих структур. Она всегда будет востребована. Естественно, на неё будут внимание обращать молодёжь, будущие родители», — поддержал он.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России

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