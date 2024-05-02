В «Союзе отцов» поддержали идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов поддержал идею уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирины Волынец рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.

По словам Солёнова, такая инициатива нужна и актуальна.

«Здесь нужна и реклама со стороны социальных, государственных, коммерческих структур. Она всегда будет востребована. Естественно, на неё будут внимание обращать молодёжь, будущие родители», — поддержал он.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.