«Милан» в меньшинстве проиграл «Монце» в матче Серии А

«Монца» на своём поле нанесла поражение «Милану» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из пригорода Милана.

В составе победителей мячи забили Маттео Пессина (45-я минута, пенальти), Дани Мота (45 + 6), Уоррен Бондо (90-я), Лоренцо Коломбо (90 + 5).

У проигравших отличился Оливье Жиру (65), Кристиан Пулишич (88). Команда Стефано Пиоли доигрывала матч в меньшинстве после удаления в начале первого тайма Луки Йовича (53-я).

«Монца» (33 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Милан» (52) — третье.

Ранее сообщалось, что «Милан» дома победил «Наполи» в чемпионате Италии.