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Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина изложена в публикации МИД России

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Источник РИА Новости, комментируя разночтения в заявлениях о разговоре глав МИД России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина, сообщил, что корректная версия разговора размещена в публикации российского Министерства иностранных дел.

Комментируя, почему присутствуют такие разночтения в заявлениях для СМИ МИД России и МИД Таджикистана о телефонном разговоре глав ведомств, источник сообщил, что корректная версия разговора размещена в публикации российского МИД.

Ранее Лавров позвонил Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, какие меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством России предпринимают российские службы.

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