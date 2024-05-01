Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина изложена в публикации МИД России

Источник РИА Новости, комментируя разночтения в заявлениях о разговоре глав МИД России и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина, сообщил, что корректная версия разговора размещена в публикации российского Министерства иностранных дел.

Комментируя, почему присутствуют такие разночтения в заявлениях для СМИ МИД России и МИД Таджикистана о телефонном разговоре глав ведомств, источник сообщил, что корректная версия разговора размещена в публикации российского МИД.

Ранее Лавров позвонил Мухриддину, он дал дополнительные подробные разъяснения о том, какие меры по профилактике терроризма в соответствии с законодательством России предпринимают российские службы.