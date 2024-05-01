Детский омбудсмен России рассказала о подчинении украинского МККК властям Киева

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила на RT Arabic в программе «Русское измерение» с ведущим Артёмом Капшуком, что украинское отделение Международного комитета Красного Креста полностью подчиняется киевским властям.

Как она отметила, с украинским отделением организации связи нет, в частности, по вопросу, связанному с воссоединением детей с семьями.

«Украинское отделение не идёт на контакт. Мы понимаем, что это аффилированность с местными властями, это конкретный запрет на взаимодействие по этой теме», — указала Львова-Белова.

При этом она отметила, что существует интересная деталь: в самом Международном комитете Красного Креста есть только несколько обращений, которые касаются поиска детей.

«Они прямо единичные, 3—5 случаев. И это подтверждает, что тот принцип, по которому работает МККК — заполнение анкеты, в которой ты описываешь ситуацию, в которой ты, собственно, даёшь информацию о себе как о заявителе, — не предполагает того, что можно оголтело говорить о каких-то списках, придумывая каких-то утерянных детей, их данные. Потому что там люди конкретно разбираются. Поэтому, конечно, Международный комитет Красного Креста стал нашим посредником и помощником в этом вопросе», — заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что международное подразделение МККК привлекается к вопросу, связанному с детьми, так же как и Катар: для фиксации случаев, для сопровождения семей в одну и в другую сторону.

«И мы благодарны коллегам за ту работу, которую совместными усилиями над удаётся провести», — заключила она.

Ранее детский омбудсмен России рассказала о прошедших с Украиной переговорах о детях.