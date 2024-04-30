Детский омбудсмен России рассказала о прошедших с Украиной переговорах о детях

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала на RT Arabic в программе «Русское измерение» с ведущим Артёмом Капшуком, как прошли переговоры с Украиной по поводу воссоединения детей с семьями.

«Переговоры с Украиной дистанционно мы ведём уже почти год, но в Катаре случилось знаковое событие — первая встреча с украинской стороной, на которой мы зафиксировали, что нет никаких тысяч, десятков тысяч детей, депортированных и похищенных в Россию, а есть список из небольшого количества детей», — указала она.

Омбудсмен отметила, что в результате 29 детей вернулись на Украину, а 19 — в Россию.

«Все эти ситуации связаны с семейной историей. Все дети находятся с одним или другим родственником, с одним или другим родителем, но по тем или иным причинам либо хочет переехать на Украину или в Россию и вернуться к одному или другому родственнику. Самый важный момент состоит в том, что мы зафиксировали списки, что никаких тысяч, десятков тысяч, и Катар стал таким свидетелем, посредником, который это всё верифицировал», — подчеркнула Львова-Белова.

Говоря о дополнительных договорённостях, она отметила, что здесь стороны выработали принцип работы со списками, а этих списков немало, и они регулярно поступают из разных источников, из разных стран, которые хотят быть посредниками в этом вопросе.

«То есть основной принцип состоит в наличии заявителя, который ищет ребёнка. Это соответствует всем международным стандартам: есть конкретный заявитель, и дальше мы начинаем работать. Если этого заявителя нет, мы сами понимаем, что придумать любые списки ничего не стоит: фамилия, имя и отчество, выдуманная дата рождения, предположительное место жительства», — заявила она.

По её словам, в рамках переговоров Украина требовала от российской стороны справки о том, что «этих детей нет на территории Российской Федерации».

«И тут же сами обозначают: «Ну да, а мы же вам можем не поверить...» Поэтому мы зафиксировали главный принцип — это непосредственно заявитель и Катар как посредник. Поэтому я считаю, что переговоры прошли успешно и мы смогли добиться главного: развенчать тот миф, который строился несколько лет Украиной», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара.