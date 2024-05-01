Небензя: проект резолюции о геноциде в Сребренице нарушает Дейтонское соглашение

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что продвижение проекта резолюции о «геноциде в Сребренице» нарушает Дейтонское соглашение.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные действия носят исключительно политический характер и являются сознательным нарушением мирного соглашения и грубейшей узурпацией дейтонских функций президиума БиГ.

Как отметил Небензя, крайне циничным выглядит то, что первую скрипку в продвижении документа взялась играть ФРГ — страна, совершившая в XX веке «крупнейший геноцид» за всю историю человечества.

Ранее экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на Генеральной Ассамблее ООН грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.