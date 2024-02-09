Аленичев хочет попробовать пригласить Моуринью в Москву
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«Великий тренер и великий человек. Сейчас он тоже без работы, обязательно попробую его пригласить весной или летом на какие-то мероприятия в Москве, если смогу в этом поучаствовать», — цитирует Аленичева Metaratings.
Победитель Кубка УЕФА с «Порту» сообщил, что год назад поздравил португальца с 60-летним юбилеем.
«Помню, как он прилетел ко мне на мой прощальный матч, поскольку тогда только покинул «Челси» и был без работы. Одним звонком я его пригласил, и через два дня он уже прилетел», — добавил Аленичев.
Моуринью в середине января ушёл с поста главного тренера «Ромы». Бывший наставник московского «Спартака» знаком с 61-летним специалистом по работе в «Порту», с которым выиграл два еврокубка.
Ранее сообщалось, что сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе.