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Аленичев хочет попробовать пригласить Моуринью в Москву

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Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев не исключил, что российские болельщики в ближайшем будущем увидят бывшего главного тренера португальского клуба Жозе Моуринью в Москве.
Аленичев хочет попробовать пригласить Моуринью в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Paolo Bruno

«Великий тренер и великий человек. Сейчас он тоже без работы, обязательно попробую его пригласить весной или летом на какие-то мероприятия в Москве, если смогу в этом поучаствовать», — цитирует Аленичева Metaratings.

Победитель Кубка УЕФА с «Порту» сообщил, что год назад поздравил португальца с 60-летним юбилеем.

«Помню, как он прилетел ко мне на мой прощальный матч, поскольку тогда только покинул «Челси» и был без работы. Одним звонком я его пригласил, и через два дня он уже прилетел», — добавил Аленичев.

Моуринью в середине января ушёл с поста главного тренера «Ромы». Бывший наставник московского «Спартака» знаком с 61-летним специалистом по работе в «Порту», с которым выиграл два еврокубка.

Ранее  сообщалось, что сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе.



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