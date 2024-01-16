RT в Telegram
Подпишись

Сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе

Короткая ссылка
Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о будущем своего сына игрока португальского «Лейшойнша» Даниила Аленичева.

«Сын не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше», — приводит слова Аленичева-старшего Sport24.

Тренер объяснил, почему сын не хочет в Россию.

«Если ему комфортно в Португалии, то почему нет? Даниил хочет играть в Европе, я не лезу», — сказал он.

19-летний россиянин в настоящий момент выступает за молодёжную команду «Лейшойнша».

Ранее Аленичев заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить