Сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе

Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о будущем своего сына игрока португальского «Лейшойнша» Даниила Аленичева.

«Сын не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше», — приводит слова Аленичева-старшего Sport24.

Тренер объяснил, почему сын не хочет в Россию.

«Если ему комфортно в Португалии, то почему нет? Даниил хочет играть в Европе, я не лезу», — сказал он.

19-летний россиянин в настоящий момент выступает за молодёжную команду «Лейшойнша».

Ранее Аленичев заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.