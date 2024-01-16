Сын Аленичева не хочет возвращаться в Россию и планирует играть в Европе
«Сын не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше», — приводит слова Аленичева-старшего Sport24.
Тренер объяснил, почему сын не хочет в Россию.
«Если ему комфортно в Португалии, то почему нет? Даниил хочет играть в Европе, я не лезу», — сказал он.
19-летний россиянин в настоящий момент выступает за молодёжную команду «Лейшойнша».
Ранее Аленичев заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.