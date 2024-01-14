Аленичев сообщил о желании возобновить тренерскую карьеру

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не исключил, что вернётся к тренерской деятельности.

«Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей Тихонов возобновил. Может, и мне предоставится шанс, если будут интересные предложения», — цитирует Аленичева Sport24.

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» признался, что к нему уже обращались с предложениями по работе.

«Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ, чтобы были конкретные, хорошие задачи», — добавил он.

Последним местом работы 51-летнего Аленичева был красноярский «Енисей».

Ранее Аленичев заявил, что с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ.















