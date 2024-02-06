Крамер: сейчас Устюгов не может кататься на уровне Большунова

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о физической форме Сергея Устюгова.

«После серьёзных проблем со здоровьем это была его первая гонка. И спринт прошёл хорошо. Если говорить о соперничестве с Большуновым, то, конечно, Сергей на данный момент не может кататься на его уровне», — цитирует Крамера «Матч ТВ».

31-летний лыжник упал в квалификационном забеге и не пробился в финал спринта.

Спортсмен пропустил из-за болезни пятый этап Кубка России, который прошёл в Казани с 11 по 14 января.

Устюгов является золотым медалистом Игр в Пекине в эстафете 4 по 10 км, также на его счету двукратное чемпионство на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе ожидает выступления Устюгова на Спартакиаде.