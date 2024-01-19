Вяльбе ожидает выступления Устюгова на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе пригласила олимпийского чемпиона Сергея Устюгова принять участие в Спартакиаде сильнейших спортсменов России.

«Я знаю, что он тренируется, а что касается чемпионата Нацгвардии, то нас там всю жизнь обыгрывали. Тем более надо учитывать, что до этого он нигде не бегал. Мы ждём его на Спартакиаде», — цитирует Вяльбе ТАСС.

При этом трёхкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что ей гораздо важнее здоровье Большунова, а не результат.

«Я давно уже с ним не общалась, поэтому не знаю, как он себя чувствует», — добавила Вяльбе.

Устюгов принял решение пропустить начало сезона. А 17 января 31-летний лыжник принял участие в масс-старте на чемпионате войск Национальной гвардии в Сыктывкаре. Спортсмен занял 28-е место.

Спартакиада пройдёт в Тюмени с 9 по 18 февраля.

Ранее Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.





