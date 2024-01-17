Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отъезде Сергея и Виолетты Бида в США.

«Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это всё не надолго. Даже если что-то для них сделают, это не будет значить, что они станут американцами. Главный спонсор для любого спортсмена — это государство. Позорно бежать, просто дураки», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее мать Биды сообщила, что у её сына имеются серьёзные проблемы со спиной и что он никогда не собирался получать паспорт США.