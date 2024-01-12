Мать Биды: Сергей никаким образом не проявлял желания получить американское гражданство

Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратный призёр чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — сообщила, что у её сына имеются серьёзные проблемы со спиной и что он никогда не собирался получить паспорт США.

«Это проблемы хронические. Есть две грыжи в позвоночнике, которые беспокоят сына уже лет десять. В Москве он не вылезал из специализированного медицинского центра, и всё равно какие-то рандомные боли присутствуют. Никакого радикального лечения врачи предложить не могут — только временное обезболивание и закачка мышц. С каких-то соревнований Сергей из-за этой проблемы даже снимался, Олимпиаду прошёл на уколах», — заявила Гришина RT.

Она также рассказала об операции Сергея в США.

«Это касалось колена, а не позвоночника. Врачи сразу сказали, что, если оперировать спину, это будет означать уже бесповоротное завершение карьеры. Так что мы решили немного повременить с этим. А колено Сергею уже прооперировали в США. Опять же, всё сказанное совершенно не означает, что сын принял какое-то решение и намерен выступать за сборную США. На мой взгляд, всё это вилами по воде писано и цель просто максимально активизировать шумиху. Сергей никаким образом не проявлял своего желания вернуться в большой спорт и тем более получить американское гражданство. Он как работал тренером в клубе Сан-Франциско, так и продолжает работать», — пояснила Гришина.

Полностью интервью с Гришиной читайте на сайте RT.

Ранее мама Биды рассказала, что сын выступал на соревнованиях в США.





