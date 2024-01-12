RT в Telegram
Подпишись

Мама Биды рассказала, что сын выступал на соревнованиях в США

Короткая ссылка
Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратный призёр чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала о выступлении спортсмена в США.
Мама Биды рассказала, что сын выступал на соревнованиях в США
  • Gettyimages.ru
  • © Elsa

«Эти соревнования под общим названием National American Championships — такое непрерывное мероприятие. Турниры проводятся каждый месяц в различных штатах. На первом из этих стартов сын проиграл за выход в 1/8 финала — стал 17-м, второй турнир в декабре выиграл, в январе был пятым», — заявила Гришина RT.

Полностью интервью с Гришиной читайте на сайте RT.

Ранее мама Биды заявила, что её невестка Виолетта ждёт ребёнка, об участии в турнирах говорить не приходится.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить