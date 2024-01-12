Мама Биды рассказала, что сын выступал на соревнованиях в США
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«Эти соревнования под общим названием National American Championships — такое непрерывное мероприятие. Турниры проводятся каждый месяц в различных штатах. На первом из этих стартов сын проиграл за выход в 1/8 финала — стал 17-м, второй турнир в декабре выиграл, в январе был пятым», — заявила Гришина RT.
Полностью интервью с Гришиной читайте на сайте RT.
Ранее мама Биды заявила, что её невестка Виолетта ждёт ребёнка, об участии в турнирах говорить не приходится.