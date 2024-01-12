Мама Биды: Виолетта ждёт ребёнка, об участии в турнирах говорить не приходится

Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — заявила, что его жена Виолетта не может принимать участие в соревнованиях из-за беременности.

«Виолетта ждёт ребёнка, поэтому о её участии в каких бы то ни было соревнованиях говорить вообще не приходится. В плане квалификации, опять же, насколько знаю, есть панамериканский чемпионат. Но даже если допустить, что сын будет туда допущен, фехтовать он сможет только в личном турнире.

В команду четвёрка уже отобрана в полном соответствии с американскими критериями, не думаю, что американцы (даже если предположить, что они успеют утрясти все формальности) пойдут на то, чтобы идти против своих же правил. Такая же ситуация с Лохановым», — заявила Гришина RT.

Ранее Гришина рассказала, как развивались события после увольнения её сына из Росгвардии.