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Мама Биды: американцы мгновенно среагировали — подобная ситуация для них лакомый кусок

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Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, как развивались события после увольнения её сына из Росгвардии.
Мама Биды: американцы мгновенно среагировали — подобная ситуация для них лакомый кусок
  • Gettyimages.ru
  • © Devin Manky

«Американцы мгновенно среагировали — подобная ситуация для них лакомый кусок, как ни крути. Идёт большая политическая игра, в которой наши ребята всего лишь пешки.

Национальный олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс для того, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль, вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится», — заявила Гришина RT.

Ранее сообщалось, что в Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США.

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