В Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США
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«В Федерацию фехтования России со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии.