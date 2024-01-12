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В Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США

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Федерация фехтования России не получала обращений о переходе спортсменов в США.
В Федерацию фехтования России не обращались по поводу перехода спортсменов в сборную США
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

«В Федерацию фехтования России со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии.

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