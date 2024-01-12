Мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии
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«Скажу главное — их уволили из Росгвардии 29 декабря. Виолетта и Сергей больше не военнослужащие. Собрали комиссию, где было объявлено, что командование приняло решение их уволить», — приводит слова Гришиной «Матч ТВ».
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
Ранее сообщалось, что покинувшие Россию фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступить за США на ОИ.