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Мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии

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Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, что фехтовальщика и его жену Виолетту уволили из Росгвардии.
Мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии
  • Gettyimages.ru
  • © Elsa

«Скажу главное — их уволили из Росгвардии 29 декабря. Виолетта и Сергей больше не военнослужащие. Собрали комиссию, где было объявлено, что командование приняло решение их уволить», — приводит слова Гришиной «Матч ТВ».

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

Ранее сообщалось, что покинувшие Россию фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступить за США на ОИ.

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