Мама Биды заявила, что фехтовальщика и его жену уволили из Росгвардии

Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, что фехтовальщика и его жену Виолетту уволили из Росгвардии.

«Скажу главное — их уволили из Росгвардии 29 декабря. Виолетта и Сергей больше не военнослужащие. Собрали комиссию, где было объявлено, что командование приняло решение их уволить», — приводит слова Гришиной «Матч ТВ».

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

Ранее сообщалось, что покинувшие Россию фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступить за США на ОИ.