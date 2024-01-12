USA Today: покинувшие Россию фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступить за США на ОИ

Российские фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщает USA Today, фехтовальщики пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США и Федерации фехтования США.

Адвокат Джек Винер, представляющий интересы россиян, вместе со своим коллегой-юрисконсультом начали налаживать контакты с сенаторами и представителями конгресса.

По словам Винера, чтобы Бида и Лоханов стали гражданами США к Олимпиаде 2024 года, сенат и палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении фехтовальщикам американского гражданства, а президент Джо Байден должен его подписать.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, дед Сергея Биды, заявил, что его внук не будет выступать за сборную США на Олимпиаде.