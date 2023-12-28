Фехтовальщик Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, дед фехтовальщика Сергея Биды, ответил на вопрос, будет ли его внук выступать за сборную США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Не будет выступать ни в коем случае. Сергею было предложено отказаться от гражданства России. И он, естественно, ответил так, что в эфире не озвучить», — цитирует Гришина «Матч ТВ».

Он добавил, что его внук тренирует детей в США и по контракту должен был выступить за свой клуб на национальном первенстве.

«Этот клуб был самым последним в соревнованиях по шпаге, а Сергей сделал его чемпионом. Вот что такое российская школа шпаги. Лучшая в мире. Страна потеряла специалиста», — отметил пенсионер.

26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате Соединённых Штатов без согласия России. Сергей является серебряным призёром Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы.