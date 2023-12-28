Фехтовальщик Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде
- РИА Новости
«Не будет выступать ни в коем случае. Сергею было предложено отказаться от гражданства России. И он, естественно, ответил так, что в эфире не озвучить», — цитирует Гришина «Матч ТВ».
Он добавил, что его внук тренирует детей в США и по контракту должен был выступить за свой клуб на национальном первенстве.
«Этот клуб был самым последним в соревнованиях по шпаге, а Сергей сделал его чемпионом. Вот что такое российская школа шпаги. Лучшая в мире. Страна потеряла специалиста», — отметил пенсионер.
26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате Соединённых Штатов без согласия России. Сергей является серебряным призёром Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы.