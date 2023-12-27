Источник: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы

Российским фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида, объявленным в розыск МВД РФ, может грозить до десяти лет тюрьмы.

По информации Telegram-канала SHOT, спортсмены разыскиваются по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».

Накануне стало известно, что МВД объявило в розыск шпажистов, принявших участие в чемпионате Соединённых Штатов без согласия России. Сергей является серебряным призёром Олимпийских игр.

Ранее старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволили в связи с отъездом Сергея и Виолетты Бида в США.