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Источник: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы

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Российским фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида, объявленным в розыск МВД РФ, может грозить до десяти лет тюрьмы.
Источник: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы
  • РИА Новости

По информации Telegram-канала SHOT, спортсмены разыскиваются по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».

Накануне стало известно, что МВД объявило в розыск шпажистов, принявших участие в чемпионате Соединённых Штатов без согласия России. Сергей является серебряным призёром Олимпийских игр.

Ранее старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволили в связи с отъездом Сергея и Виолетты Бида в США.

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